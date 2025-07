Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Pkw-Diebstähle in Gladbach und Wickrath

Mönchengladbach (ots)

Am vergangenen Wochenende erhielt die Polizei Mönchengladbach Kenntnis von zwei entwendeten Pkw.

Der erste Diebstahl ereignete sich vergangene Woche im Zeitraum von Donnerstag, 3. Juli, 18.20 Uhr bis Freitag, 4. Juli, 11 Uhr, an der Hahner Hofstraße in Wickrath. Der Eigentümer hatte seinen Firmenwagen dort über Nacht auf einem Parkstreifen abgestellt. Am darauffolgenden Tag war das Auto verschwunden. Es handelt sich um einen schwarz-blauen BMW X7.

Zu einem zweiten Diebstahl kam es am Samstag, 5. Juli, zwischen 9.45 und 22 Uhr am Johann-Peter-Boelling-Platz in Gladbach. Der Halter hatte bei seiner Rückkehr zu dem Auto festgestellt, dass der Wagen gestohlen wurde. Es handelt sich um einen grauen VW Golf Kombi.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Angaben zu dem Verbleib der Autos machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Nummer 02161 290 zu melden. (sts)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell