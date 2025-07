POL-MG: Schwerer Diebstahl in Baumarkt - Unbekannte Täter entwenden diverse Gegenstände

Mönchengladbach (ots) - Die Polizei Mönchengladbach hat am Samstagnachmittag, 5. Juli, mit mehreren Streifenteams nach einem Tatverdächtigen gefahndet, den aufmerksame Zeugen bei einem Einbruch beobachtet hatten. An dem Einsatz waren auch ein Diensthund sowie ein Hubschrauber beteiligt. Gegen 13.25 Uhr meldeten Anwohner der Polizei einen Unbekannten, der sich augenscheinlich unberechtigt Zugang zu einem Grundstück an ...

