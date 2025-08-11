PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Fußgängerin bei Zusammenstoß mit PKW lebensbedrohlich verletzt

Bad Schwalbach (ots)

Idstein, Maximilianstraße Ecke Limburger Straße,

Montag, 11.08.2025, 15:56 Uhr,

(En) Am Montagnachmittag kam es in der Idsteiner Innenstadt zu einem schweren Verkehrsunfall bei dem unter anderen ein Rettungshubschrauber zum Einsatz kam.

Eine 20-jährige Verkehrsteilnehmerin befuhr mit ihrem Pkw BMW die Maximilianstraße in Richtung Limburger Straße. Hier bog die PKW-Fahrerin nach links in die Limburger Straße ein und übersah dabei eine 88-jährige Fußgängerin aus Idstein, welche gerade die Straße in Höhe der Postbank überquerte.

Aufgrund des Zusammenstoßes kam die Fußgängerin zu Fall, wodurch sie sich lebensbedrohliche Kopfverletzungen zuzog. Zur weiteren Behandlung wurde die schwerverletzte Dame mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Wiesbaden geflogen.

Die Fahrerin des PKW blieb nach ersten Ermittlungen unverletzt, wurde aber vor Ort durch einen Seelsorger betreut. An dem Pkw entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500,- EUR.

Zur genauen Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde durch die Staatsanwaltschaft Wiesbaden die Hinzuziehung eines Unfallgutachters angeordnet.

Die Limburger Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme für einen Zeitraum von ca. 2 Stunden voll gesperrt und sorgte für entsprechende Verkehrsstörungen.

Die Polizeistation Idstein hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 zu melden.

