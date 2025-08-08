PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: E-Bike aus Garage entwendet +++ Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

Bad Schwalbach (ots)

1. E-Bike aus Garage entwendet,

Eltville-Rauenthal, Taunusstraße, Samstag, 02.08.2025 bis Donnerstag, 07.08.2025, 16:30 Uhr

(fh)Ein Dieb hat in den vergangenen Tagen im Eltviller Stadtteil Rauenthal ein hochpreisiges E-Bike gestohlen. Hierfür verschaffte sich der Unbekannte zwischen Samstag und Donnerstagnachmittag Zutritt zu einer Garage in der Taunusstraße und entnahm aus dieser das mit einem Schloss gesicherte schwarze Pedelec der Marke "Carver" im Wert von etwa 2.000 Euro samt Akku. Anschließend flüchtete der Täter mit dem Zweirad in unbekannte Richtung.

Hinweise in dem Zusammenhang nimmt die Polizeistation Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

2. Unfallflucht auf Supermarktparkplatz, Niedernhausen, Platter Straße, Montag, 04.08.2025, 19:45 Uhr

(fh)Am Montagabend ereignete sich auf einem Supermarktparkplatz in Niedernhausen eine Unfallflucht, zu der die Polizei Zeuginnen oder Zeugen sucht. Gegen 19:45 Uhr parkte ein Renault Twingo auf dem Parkplatz in der Platter Straße, als ihn ein unbekanntes Fahrzeug am rechten, hinteren Kotflügel streifte und einen Schaden von rund 1.000 Euro verursachte. Die am Steuer des Unfallfahrzeugs sitzende Person flüchtete, ohne Verantwortung für den Unfall zu übernehmen.

Hinweise zum Unfall nimmt die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell