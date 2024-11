POL-MK: Windfang beworfen

Meinerzhagen (ots) - Am Samstagabend warfen Kinder gegen 21:15 Uhr Schneebälle in der Derschlager Straße umher, so auch gegen die Fenster eines Wohnhauses. Ein 58 Jahre alter Meinerzhagener wurde verärgert und hielt ein 9 Jahre altes Kind an der Schulter fest, er habe es auf das Verhalten ansprechen wollen. Das Kind schrie und es kamen mehrere männliche Personen dazu, die den Meinerzhagener schlugen, sodass dieser zu ...

mehr