PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Nachtrag zur Pressemitteilung "Fußgängerin bei Zusammenstoß mit Pkw lebensbedrohlich verletzt" - Fußgängerin verstorben

Bad Schwalbach (ots)

(fh)Die bei dem Unfall gestern Nachmittag in Idstein lebensbedrohlich verletzte Fußgängerin ist im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Die Polizeistation Idstein bittet weiterhin Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 zu melden.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell