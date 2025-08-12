PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen
POL-RTK: Nachtrag zur Pressemitteilung "Fußgängerin bei Zusammenstoß mit Pkw lebensbedrohlich verletzt" - Fußgängerin verstorben
Bad Schwalbach (ots)
(fh)Die bei dem Unfall gestern Nachmittag in Idstein lebensbedrohlich verletzte Fußgängerin ist im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Die Polizeistation Idstein bittet weiterhin Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1043/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de
Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell