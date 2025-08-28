Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Fahrzeugführerin unter erheblicher Einwirkung von Alkohol gestellt

Demmin (ots)

Am 28.08.2025 gegen 19:05 Uhr meldete sich eine Zeugin in der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg und meldet einen PKW Hyundai mit auffälliger Fahrweise zwischen den Ortschaften Schmarsow und Roidin. Sie vermutet, dass die Fahrzeugführerin unter Einwirkung von Alkohol steht. Umgehend wurden zwei Funkstreifenwagenbesatzungen des Polizeihauptrevier Demmin zum Einsatz gebracht. Durch diese konnte das Fahrzeug in der Ortschaft Utzedel festgestellt und angehalten werden. Bei der Anschließend durchgeführten Verkehrskontrolle wurde Alkoholgeruch in der Atemluft der 39-jährigen deutschen Fahrzeugführerin festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,74 Promille. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurden am Pkw frische Beschädigungen festgestellt, welche auf einen Unfall schließen lassen. Eine dazu passende Unfallstelle konnte bis jetzt noch nicht aufgefunden werden. Gegen die Fahrzeugführerin wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und wegen Verkehrsunfallflucht erstattet.

