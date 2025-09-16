PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Polizeiliche Bilanz zum 48. Altstadtfest

Speyer (ots)

Am Freitag, den 12.09.2025, und Samstag, den 13.09.2025, fand das 48. Altstadtfest in Speyer statt. Das Fest war insgesamt sehr gut besucht und weitestgehend friedlich. Über beide Tage hinweg wurden durch die Polizei vier Straftaten registriert, eine Streitigkeit beendet, ein Platzverweis erteilt und zwei Personen polizeilich von dem Fest geleitet. Am ersten Festtag wurde in der Nacht eine männliche Person durch einen anderen Mann aus unbekannten Gründen beleidigt und bedroht, woraufhin der Aggressor durch die Polizei einen Platzverweis erhielt, welchem er nachkam. Außerdem wurden zwei Männer, welche einen Streit schlichten wollten, von zwei unbekannten männlichen Tätern körperlich angegriffen und leicht verletzt. Am zweiten Festtag geriet eine Personengruppe mit mehreren Security Mitarbeitern zunächst in verbale Streitigkeiten, welche sich hochschaukelten und schließlich eine männliche Person durch Schläge leicht verletzt wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

  • 16.09.2025 – 12:56

    POL-PDLU: Schlagring und Pfefferspray aufgefunden

    Schifferstadt (ots) - Da er während der Fahrt auf seinem E-Scooter mit seinem Handy telefonierte wurde ein 30-jähriger aus Schifferstadt am Montagmittag in der Speyerer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle konnten bei dem Mann drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden, die nach der Durchführung eines Drogenschnelltests auch bestätigt werden konnten. Im Rahmen weiterer Maßnahmen ...

  • 16.09.2025 – 12:56

    POL-PDLU: 1,87 Promille - Hocher Sachschaden nach Verkehrsunfall

    Dannstadt-Schauernheim (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit circa 60.000 Euro Sachschaden kam es am Montagmittag (15.09.) gegen 12:00 Uhr in der Neckarstraße. Vermutlich weil er zu viel Alkohol getrunken hatte, stieß ein 78-jähriger Autofahrer zunächst beim Rückwärtsfahren gegen ein geparkten Pkw sowie an eine angrenzende Gartenmauer. Danach setzte er beschleunigt seine Fahrt fort und kollidierte im weiteren Verlauf ...

  • 16.09.2025 – 12:37

    POL-PDLU: Speyer - Unfall unter Alkoholeinfluss verursacht und weitergefahren

    Speyer (ots) - In der heutigen Nacht, kurz nach 1 Uhr wurde die Polizei über einen umgestürzten Baum in der Straße Am Technikmuseum informiert. Die eingesetzten Polizisten vor Ort stellten direkt fest, dass der Baum aufgrund eines Unfalls umgefallen war. Eine Spur von ausgetretener Kühlflüssigkeit führte die Polizei schließlich zu einem nahegelegenen Parkplatz ...

