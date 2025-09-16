Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Polizeiliche Bilanz zum 48. Altstadtfest

Speyer (ots)

Am Freitag, den 12.09.2025, und Samstag, den 13.09.2025, fand das 48. Altstadtfest in Speyer statt. Das Fest war insgesamt sehr gut besucht und weitestgehend friedlich. Über beide Tage hinweg wurden durch die Polizei vier Straftaten registriert, eine Streitigkeit beendet, ein Platzverweis erteilt und zwei Personen polizeilich von dem Fest geleitet. Am ersten Festtag wurde in der Nacht eine männliche Person durch einen anderen Mann aus unbekannten Gründen beleidigt und bedroht, woraufhin der Aggressor durch die Polizei einen Platzverweis erhielt, welchem er nachkam. Außerdem wurden zwei Männer, welche einen Streit schlichten wollten, von zwei unbekannten männlichen Tätern körperlich angegriffen und leicht verletzt. Am zweiten Festtag geriet eine Personengruppe mit mehreren Security Mitarbeitern zunächst in verbale Streitigkeiten, welche sich hochschaukelten und schließlich eine männliche Person durch Schläge leicht verletzt wurde.

