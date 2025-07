Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Mehrere Einbruchsversuche in Geschäfte

Seebad Ahlbeck (ots)

In der Nacht vom 22. Juli auf den 23. Juli kam es im Seebad Ahlbeck zu mehreren versuchten und vollendeten Diebstählen.

Die Beamten des Polizeirevieres Heringsdorf wurden in den frühen Morgenstunden zunächst über den Diebstahl eines Foto- und eines Münzprägungsautomaten in der Dünenstraße informiert. Zumindest der Fotoautomat konnte im Anschluss - beschädigt - unweit des Tatortes wieder aufgefunden werden. Beinahe zeitgleich meldeten sich zudem zwei Imbiss-Betreiber aus der Dünenstraße. Einer von ihnen meldete den versuchten, der Andere den vollendeten Einbruch in das jeweilige Geschäft. Kurz darauf erlangte die Polizei zudem Kenntnis von drei weiteren versuchten Einbrüchen. An der Promenade versuchten die Täter sowohl in einen Imbiss, als auch in einen Souvenirladen einzubrechen. In der Schulzenstraße hatten die Täter es auf einen Verkaufsstand abgesehen. Der insgesamt entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 3.300 Euro. Der Stehlschaden kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend beziffert werden, beläuft sich aktuell jedoch auf eine Summe im unteren vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt gegen die bislang unbekannten Täter nun wegen des Verdachtes des (versuchten) besonders schweren Fall des Diebstahls und sucht auf diesem Weg nach Zeugen. Wenn Sie Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zu Tat oder Täter(n) geben können, werden Sie gebeten, sich unter der 038378 279-0 an das Polizeirevier Heringsdorf, die Onlinewache oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de an die Polizei zu wenden.

