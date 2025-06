Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz in Cl.-Zellerfeld vom 28.06.2025

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kradfahrer und Vollsperrung der B241

Am Samstag, 28.06.2025, gegen 18:30 Uhr befährt eine Motorradgruppe aus Brandenburg die Bundesstraße 241 von Clausthal-Zellerfeld in Fahrtrichtung Goslar. Kurz vor Erbprinzentanne kommt ein 34-jähriger Kradfahrer in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit der Schutzplanke.

Hierbei zieht sich der Kradfahrer schwere Verletzungen zu und muss infolgedessen von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Am Krad entstand ein Totalschaden von ca. 15.000 EUR.

Die freiwillige Feuerwehr Clausthal-Zellerfeld stellte vor Ort u.a. den Brandschutz sicher.

Während der Verkehrsunfallaufnahme musste die B241 in beide Richtungen gesperrt werden. Daher entstanden erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen.

I.A. Düring, PK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell