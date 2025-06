Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht PI Goslar Samstag, den 28.06.2025

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht

Goslar.

Am Freitagvormittag, gegen 11:36 h, beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen VW Golf, welcher auf dem Christian-von-Dom-Parkplatz abgestellt war. Der beschädigte Pkw stand direkt neben den dortigen Parkboxen mit E-Ladesäulen. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Fahrraddiebstahl

Goslar.

Bereits am Mittwoch, zwischen 06:45 Uhr und 20:15 Uhr, wurde ein mittels Schloss gesichertes schwarzes HAIBIKE Sduro Trekking, vom Fahrradständer am Bahnhofsplatz gegenüber der Gaststätte Celtic Inn in Goslar entwendet.

Am Freitagvormittag, zwischen 08:55 Uhr und 09:55 Uhr, wurde in der Klubgartenstraße ein mittels Schloss gesichertes olivgrünes E-Bike mit Schutzblechen vorn und hinten entwendet. Das Rad war an einem Treppengeländer des Gebäudes Nr. 4 ( MVZ ) angeschlossen.

Diebstahl

Goslar.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, ca. 20:30 Uhr bis 04:10 Uhr, wurde der Briefkasten eines Fast-Foot-Restaurants in der Straße Im Schleeke aufgebrochen und die darin befindlichen Briefe entwendet. Der bislang unbekannte Täter flüchtete in der Folge auf einem E-Scooter.

Verkehrsunfall

Auerhahn.

Am Donnerstagabend, gegen 19:30 Uhr, befährt ein 25jähriger Clausthaler mit seinem Motorrad die B 242 von Auerhahn in Richtung Goslar. In einer Linkskurve vor der Glockenbergkurve kommt er aufgrund von Nässe von der Fahrbahn ab und stürzt. Am Motorrad entsteht geringer Sachschaden. Der Motorradfahrer bleibt unverletzt.

Goslar.

Am Freitagvormittag, gegen 10:35 h, stieg eine 54jährige Goslarerin in der Hildesheimer Straße in Höhe des Edeka-Einkaufsmarktes aus einem Bus aus und wollte über den sich hinter dem Bushaltestellenhäuschen befindlichen Fuß-/Radweg zum Einkaufsmarkt gehen. In diesem Moment befuhr ein 58jähriger Goslarer den dort befindlichen Radweg mit seinem E-Bike in Richtung Odeon-Theater. Der Radfahrer sah die hinter einer Hecke hervortretende Frau zu spät. Es kam zum Zusammenstoß, beim dem die Frau leicht verletzt wurde.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 05321 - 3390 in Verbindung zu setzen.

i.A. Schumbrutzke, PHK

