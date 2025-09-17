PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Taschendiebstahl in der Buchhandlung

Frankenthal (ots)

Am 16.09.2025, gegen 11:30 Uhr, kam es auf dem Rathausplatz in 67227 Frankenthal zu einem Taschendiebstahl. Die Täterin entwendete über Tausend Euro und ist bislang unbekannt. Die 74-Jährige Geschädigte aus Santa Catarina (Brasilien) befand sich im Urlaub in der Stadt Frankenthal und besuchte die Thalia-Buchhandlung an der oben genannten Örtlichkeit. Dort kam ihr eine unbekannte Frau immer wieder sehr nahe. Als die 74-Jährige Frau sich an die Kasse begab stellte sie fest, dass der Reißverschluss ihrer Handtasche, welche sie über der Schulter trug geöffnet war. Der Geldbeutel der 74-Jährigen Frau samt Bargeld wurde entwendet. Nach aktuellem Stand wird davon ausgegangen, dass die unbekannte Frau der 74-Jährigen immer wieder nahe gekommen ist um den Geldbeutel zu entwenden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal
Telefon: 06233 313-3205
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

