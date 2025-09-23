Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Komm ins Team 110 - Infoveranstaltung am 7. Oktober 2025



Lust in unser Team zu kommen? Täglich neue Herausforderungen, Verantwortung übernehmen, Menschen helfen, Teamarbeit und vieles mehr - das bietet die Polizei NRW.

Die Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke lädt zu einer Informationsveranstaltung am Dienstag, 7. Oktober 2025 um 17 Uhr, Marienstr. 82, 32425 Minden ein. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Polizeihauptkommissarin Alexandra Brakemann gibt einen Einblick in den Verlauf des dreijährigen dualen Studiums an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung sowie die späteren Verwendungsmöglichkeiten bei der Polizei NRW. Dazu gibt es Infos zu den Einstellungsvoraussetzungen, zum Bewerbungs- und Auswahlverfahren sowie ausreichend Raum, um auf individuelle Fragen einzugehen.

Aktuell läuft das Bewerbungsverfahren für den Studienbeginn im Herbst 2026, um eine Karriere beim Team 110 zu starten. Erstmalig ist das duale Polizeistudium mit der Wahl des Studienschwerpunkts Ermittlungen (Kriminalpolizei) möglich. Bewerbungsschluss ist am 8. Oktober 2025. Am 9. Oktober startet der Bewerbungszeitraum für den Einstellungsjahrgang 2027.

Next Level: Fachoberschule Polizei

Seit 2022 gibt es zudem die Möglichkeit, im Rahmen des zweijährigen Bildungsgangs "Next Level" mit mittlerer Reife auf der Fachoberschule Polizei die Fachhochschulreife zu erwerben. Gleichzeitig sichern sich die Schülerinnen und Schüler eine vorbehaltliche Einstellungszusage für die Polizei NRW und damit für das anschließende Bachelorstudium an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung, sofern man den Abschluss erfolgreich absolviert und die beamtenrechtlichen Voraussetzungen weiterhin erfüllt. Bewerbungsschluss für den Schulstart in 2026 ist der 30. November.

Wer Fragen zum Polizeiberuf und dem Bewerbungsverfahren hat, kann sich auch per E-Mail an unsere Einstellungsberatung wenden: personalwerbung.minden@polizei.nrw.de

Weitere Informationen gibt es auch auf der Internetseite: www.genau-mein-fall.de

