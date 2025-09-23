PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Komm ins Team 110 - Infoveranstaltung am 7. Oktober 2025

POL-MI: Komm ins Team 110 - Infoveranstaltung am 7. Oktober 2025
  • Bild-Infos
  • Download

Kreis Minden-Lübbecke (ots)

Lust in unser Team zu kommen? Täglich neue Herausforderungen, Verantwortung übernehmen, Menschen helfen, Teamarbeit und vieles mehr - das bietet die Polizei NRW.

Die Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke lädt zu einer Informationsveranstaltung am Dienstag, 7. Oktober 2025 um 17 Uhr, Marienstr. 82, 32425 Minden ein. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Polizeihauptkommissarin Alexandra Brakemann gibt einen Einblick in den Verlauf des dreijährigen dualen Studiums an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung sowie die späteren Verwendungsmöglichkeiten bei der Polizei NRW. Dazu gibt es Infos zu den Einstellungsvoraussetzungen, zum Bewerbungs- und Auswahlverfahren sowie ausreichend Raum, um auf individuelle Fragen einzugehen.

Aktuell läuft das Bewerbungsverfahren für den Studienbeginn im Herbst 2026, um eine Karriere beim Team 110 zu starten. Erstmalig ist das duale Polizeistudium mit der Wahl des Studienschwerpunkts Ermittlungen (Kriminalpolizei) möglich. Bewerbungsschluss ist am 8. Oktober 2025. Am 9. Oktober startet der Bewerbungszeitraum für den Einstellungsjahrgang 2027.

Next Level: Fachoberschule Polizei

Seit 2022 gibt es zudem die Möglichkeit, im Rahmen des zweijährigen Bildungsgangs "Next Level" mit mittlerer Reife auf der Fachoberschule Polizei die Fachhochschulreife zu erwerben. Gleichzeitig sichern sich die Schülerinnen und Schüler eine vorbehaltliche Einstellungszusage für die Polizei NRW und damit für das anschließende Bachelorstudium an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung, sofern man den Abschluss erfolgreich absolviert und die beamtenrechtlichen Voraussetzungen weiterhin erfüllt. Bewerbungsschluss für den Schulstart in 2026 ist der 30. November.

Wer Fragen zum Polizeiberuf und dem Bewerbungsverfahren hat, kann sich auch per E-Mail an unsere Einstellungsberatung wenden: personalwerbung.minden@polizei.nrw.de

Weitere Informationen gibt es auch auf der Internetseite: www.genau-mein-fall.de

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 22.09.2025 – 15:20

    POL-MI: Sachbeschädigung endet mit Blutprobe

    Preußisch Oldendorf (ots) - (TB) Der Streit über eine Sachbeschädigung war am Sonntagabend der Einsatzgrund, um eine Streifenwagenbesatzung zur Tankstelle an der Mindener Straße zu entsenden. Für einen Beteiligten endete die Protokollaufnahme mit einer Blutprobe. Gegen 20 Uhr fuhr ein Hüllhorster mit einer Art Elektro-Bike auf das Gelände der Tankstelle. Beim Absteigen von seinem Gefährt geriet er ins Stolpern und ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 15:06

    POL-MI: Pkw kommt von Fahrbahn ab und prallt gegen Baum

    Hille (ots) - (DM) Auf der Lübbecker Straße (B 65) kam es am Sonntagabend zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Autofahrerin leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 55-jährige Frau gegen 21 Uhr die Lübbecker Straße von Unterlübbe aus kommend in Fahrtrichtung Eickhorst. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie zunächst mit ihrem Volkswagen in den Gegenverkehr. Nach aktuellem Stand der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren