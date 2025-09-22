PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MI: Pkw kommt von Fahrbahn ab und prallt gegen Baum

Hille (ots)

(DM) Auf der Lübbecker Straße (B 65) kam es am Sonntagabend zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Autofahrerin leicht verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 55-jährige Frau gegen 21 Uhr die Lübbecker Straße von Unterlübbe aus kommend in Fahrtrichtung Eickhorst. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie zunächst mit ihrem Volkswagen in den Gegenverkehr. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen lenkte sie daraufhin ruckartig zurück auf ihren Fahrstreifen, verlor dabei jedoch die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit ihrem Pkw frontal gegen einen Baum.

Ein entgegenkommender Autofahrer bemerkte das Fahrmanöver und konnte rechtzeitig abbremsen, sodass es zu keiner Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen kam.

Die Lübbeckerin erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Johannes-Wesling-Klinikum nach Minden transportiert. Bei ihrem Pkw entstand ein Totalschaden und er musste abgeschleppt werden.

Neben Rettungskräften waren auch die Feuerwehr-Einheiten aus Eickhorst und Rothenuffeln im Einsatz.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

