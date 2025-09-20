Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Demonstration gegen geplantes Rechts-Rock-Konzert

Porta Westfalica (ots)

(TB) Rund 140 Teilnehmerinnen und Teilnehmer demonstrierten am Samstagnachmittag in Veltheim friedlich gegen eine mutmaßlich geplante Musikveranstaltung der rechten Szene.

Im Laufe des Nachmittags fanden sich hiesige sowie auswärtige Demonstranten am Sportplatz am Sprengelweg zusammen. Im Rahmen der Veranstaltung unter dem Motto "Kein Nazikonzert in Veltheim" gab es mehrere Rede- und Musikbeiträge.

Nach einem friedvollen Nachmittag ohne Störungen beendeten die Organisatoren gegen 19:30 Uhr die Veranstaltung.

