Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: 21-Jähriger in Minden ausgeraubt - Polizei bittet um Hinweise

Minden (ots)

(DM) Ein 21-jähriger Mann erschien am Mittwochabend in der Polizeiwache in Minden und gab an, Opfer eines Raubes geworden zu sein.

Nach bisherigen Erkenntnissen verließ der Lübbecker gegen 21:30 Uhr ein Restaurant und war anschließend zu Fuß auf der Ringstraße unterwegs. Auf dem Abschnitt zwischen der Königstraße und der Bismarckstraße hielt neben ihm ein Fahrzeug an. Aus diesem heraus wurde der junge Mann zunächst angesprochen. Kurz darauf stiegen mutmaßlich mehrere Insassen aus und griffen ihn unvermittelt an. Dabei wurde er unter anderem mit einem Baseballschläger geschlagen.

Die Täter entwendeten ein Smartphone sowie Bargeld und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Der 21-Jährige begab sich zunächst zur Polizeiwache, bevor er die Polizisten über die Tat in Kenntnis setzte. Er erlitt leichte Verletzungen, die noch an der Polizeiwache durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt wurden.

Erste Ermittlungen führten bereits zu Hinweisen auf die Täter. Hierbei ist auch Gegenstand, inwieweit sich Täter und Opfer bereits im Vorfeld kannten.

Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat am Mittwochabend an der Tatörtlichkeit verdächtige Beobachtungen gemacht? Zeugen werden gebeten, sich unter (0571) 8866-0 bei der Polizei in Minden zu melden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell