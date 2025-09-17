Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Vermisstenfall: Polizei sucht nach 14-jährigem Kind

Minden, Essen (ots)

(TB) Die 14-Jährige verließ am Dienstagmorgen ihr Elternhaus. Sie begab sich allerdings nicht in die Schule, sondern fuhr mutmaßlich mit einem Zug nach Münster. Zudem gibt es Hinweise, dass sie sich aktuell im Raum Essen aufhalten könnte. Da alle Suchmaßnahmen bisher nicht zu ihrem Auffinden führten, bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Die Vermisste ist etwa 164 Zentimeter groß und von schlanker Statur. Sie hat schulterlange braune Haare sowie eine braune Augenfarbe. Zudem trägt sie oftmals eine Brille. Ihr gewohntes Wohnumfeld sind die Kreise Minden-Lübbecke und Herford. Nun wird sie wegen ihres schützenswerten Alters öffentlich gesucht. Auch eine hilflose Lage kann nicht ausgeschlossen werden.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten hat, wendet sich bitte unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an die Polizei in Minden.

Ein Foto der Vermissten findet sich im Fahndungsportal der Polizei NRW unter: https://polizei.nrw/fahndung/180745

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell