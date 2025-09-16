PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MI: Unfall mit drei Verletzten

Petershagen-Friedewalde (ots)

(TB) Auf der L770 ist es am Dienstagmorgen auf Höhe der Kreuzung zur Lavelsloher Straße zu einem Verkehrsunfall mit vier Fahrzeugen gekommen. Hierbei zogen sich drei Beteiligte leichte Verletzungen zu.

Gegen 07.20 Uhr befuhr eine Hillerin mit ihrem Mini Cooper die Lavesloher Straße aus Richtung Friedewalde kommend. Als sie die Kreuzung zur Straße am Mindener Wald (L 770) passieren wollte, kollidierte die 26-Jährige mit einem BMW, dessen Fahrer die L 770 in Richtung Espelkamp befuhr. Der 51-jährige Petershäger konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Im Anschluss der Kollision rutschen die beiden Autos noch geben zwei im Kreuzungsbereich wartende Fahrzeuge. Bei der Kollision zogen sich die beiden Fahrzeugführer sowie der Beifahrer (23) des BMW leichte Verletzungen zu. Sie wurden zur ambulanten Behandlung mittels Rettungswagen den Krankenhäusern in Minden und Lübbecke zugeführt.

Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es während des Berufsverkehrs vor Ort zu Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

