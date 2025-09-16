PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbruch in Friseurgeschäft im E-Center

Porta Westfalica (ots)

(DM) Am Wochenende sind bislang unbekannte Täter in ein Friseurgeschäft im E-Center am Flurweg eingebrochen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Einbrecher im Zeitraum zwischen Samstagabend gegen 18:00 Uhr und Montagmorgen gegen 07:15 Uhr gewaltsam über die Eingangstür Zutritt zu den Verkaufsräumen. Anschließend drangen sie in einen Personalraum vor, wo mehrere verschlossene Personalfächer sowie ein kleiner Tresor aufgebrochen wurden. Aus dem Tresor entwendeten die Täter Bargeld.

Wie die Ermittlungen ergaben, ist das Geschäft bereits mehrfach über die Eingangstür Ziel von Einbrüchen geworden.

Die Polizei Minden-Lübbecke bittet um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen im Tatzeitraum im Bereich des E-Centers Porta Westfalica unter Telefon (0571) 8866-0.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 16.09.2025 – 10:14

    POL-MI: 18-jähriger Kradfahrer und 17-jährige Beifahrerin nach Überholmanöver schwerverletzt

    Bad Oeynhausen (ots) - (DM) Im Bereich der Kreuzung Bergkirchener Straße / Glockenbrink kam es am Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen befuhr ein 59-jähriger Hüllhorster gegen 16:15 Uhr mit seinem Lastkraftwagen samt Anhänger die Bergkirchener Straße aus Richtung Wulferdingsen ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 16:14

    POL-MI: Anhänger mit Gefahrstoff kippt um

    Petershagen (ots) - (TB) Am Ortsausgang von Ovenstädt verunglückte am Montagmittag ein Trecker-Gespann. Hierbei kippte ein Anhänger um, und aus einem mitgeführten Kunststoffbehälter entwich eine geringe Menge Gefahrstoff auf die Straße. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt. Gegen 12 Uhr befuhr ein 24-Jähriger mit einem Trecker-Gespann mit zwei Anhängern die Ringstraße in Richtung ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 14:54

    POL-MI: Auto-Fahrer erliegt seinen schweren Verletzungen

    Minden, Petershagen (ots) - (TB) Ein schwerer Alleinunfall eines Auto-Fahrers ereignete sich am Montagmorgen auf der Südfelder Straße in Stemmer. Trotz intensivmedizinischer Maßnahmen an der Unfallstelle erlag der Petershäger in der Folge seinen schweren Verletzungen. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge wurde die Polizeileitstelle gegen kurz vor sieben Uhr von einem verunglückten Fahrzeug auf der Südfelder Straße ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren