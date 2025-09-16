Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbruch in Friseurgeschäft im E-Center

Porta Westfalica (ots)

(DM) Am Wochenende sind bislang unbekannte Täter in ein Friseurgeschäft im E-Center am Flurweg eingebrochen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Einbrecher im Zeitraum zwischen Samstagabend gegen 18:00 Uhr und Montagmorgen gegen 07:15 Uhr gewaltsam über die Eingangstür Zutritt zu den Verkaufsräumen. Anschließend drangen sie in einen Personalraum vor, wo mehrere verschlossene Personalfächer sowie ein kleiner Tresor aufgebrochen wurden. Aus dem Tresor entwendeten die Täter Bargeld.

Wie die Ermittlungen ergaben, ist das Geschäft bereits mehrfach über die Eingangstür Ziel von Einbrüchen geworden.

Die Polizei Minden-Lübbecke bittet um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen im Tatzeitraum im Bereich des E-Centers Porta Westfalica unter Telefon (0571) 8866-0.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell