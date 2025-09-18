Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Neunjähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Bad Oeynhausen (ots)

In einem Kreuzungsbereich kam es am Mittwochnachmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einem Kind auf einem Fahrrad.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen befuhr ein 9-jähriger Junge aus Bad Oeynhausen gegen 17:20 Uhr mit seinem Fahrrad die Straße Am Großen Weserbogen aus Richtung Dehmer Straße kommend. Zeitgleich war eine 31-jährige Bad Oeynhausenerin mit ihrem Volkswagen auf der Straße Zur Werremündung unterwegs und beabsichtigte in die Straße Am Großen Weserbogen abzubiegen.

Im Kreuzungsbereich (30er-Zone) kam es zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer. Infolge der Kollision stürzte das Kind auf die Motorhaube des Fahrzeugs und anschließend auf die Fahrbahn.

Ein hinzugezogener Rettungswagen versorgte das Kind vor Ort. Glücklicherweise erlitt der Junge lediglich leichte Verletzungen und konnte anschließend in die Obhut seiner Eltern übergeben werden. An dem Fahrrad sowie am Auto entstanden leichte Sachschäden.

