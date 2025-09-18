PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auto gerät auf Gegenfahrbahn und kollidiert mit Lkw

Lübbecke (ots)

(TB) Auf der Bundesstraße 65 zwischen Eilhausen und Nettelstedt kollidierte am Mittwochabend ein Auto mit einem entgegenkommenden Lastwagen. Beide beteiligte Fahrzeugführer zogen sich Verletzungen zu.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr gegen 20:30 Uhr ein 52-Jähriger mit seinem Toyota die Bundesstraße 65 aus Nettelstedt kommend in Richtung Eilhausen. Zwischen den Ortschaften geriet er aus bisher unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Trotz eines versuchten Ausweichmanövers konnte der Fahrer eines entgegenkommenden Lastwagens eine Kollision nicht mehr vermeiden. Der Auto-Fahrer aus Espelkamp zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mittels Rettungswagen dem Klinikum Minden zugeführt. Der Trucker wurde leichtverletzt ins Krankenhaus Lübbecke verbracht. Beide Fahrzeuge wurden beim Zusammenstoß stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallstelle war während der Unfallaufnahme sowie der Bergungs- und Rettungsarbeiten voll gesperrt.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

