Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Pkw kollidiert mit Baum

Lübbecke (ots)

(DM) Ein Hüllhorster befuhr am Samstagvormittag mit seinem Auto den Heuweg und kollidierte aus bislang ungeklärter Ursache mit einem Baum.

Der Renault-Fahrer war gegen 10:00 Uhr in Fahrtrichtung Lübbecke unterwegs, als er auf Höhe der Einmündung Siemensstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. In der Folge touchierte der 44-Jährige zunächst eine vor ihm befindliche Baumaschine, die von einem 48-jährigen Mann aus Espelkamp gesteuert wurde. Anschließend kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum.

Der 44-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Lübbecke gebracht und dort stationär aufgenommen. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden, es musste abgeschleppt werden. Die Baumaschine blieb unbeschädigt, ihr Fahrer kam mit einem Schrecken davon. Der Baum wurde leicht beschädigt.

