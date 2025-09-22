PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Schwerer Verkehrsunfall in Petershagen OT Frille, PKW kollidiert mit Traktor - zwei Personen schwer verletzt

Minden-Lübbecke (ots)

Petershagen:

Auf der Wietersheimer Straße im Petershäger-Ortsteil Frille hat sich am Montagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Beteiligt waren ein Treckergespann und ein PKW. Zwei Personen erlitten schwere Verletzungen, darunter ein Kind.

Nach ersten Erkenntnissen befuhren der Traktor mit einem unbesetzten Erntefestwagen und ein PKW Kia gegen 16.20 Uhr die Wietersheimer Straße (K39) in Fahrtrichtung Wietersheim. Kurz vor der Ortsausfahrt Frille beabsichtigte der 39-jährige Traktorfahrer nach links in Straße Brakfeld abzubiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem Kia, dessen Fahrerin zu dem Zeitpunkt zum Überholen angesetzt hatte.

Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der PKW gegen einen Stromverteilerkasten und beschädigte diesen schwer. Dadurch fiel im Umfeld der Unfallstelle zeitweise der Strom aus.

Während die Fahrerin des 28-jährige Kia-Fahrerin aus Petershagen unverletzt blieb, erlitten ihre Beifahrerin und ein vier Jahre altes Kind im Fond schwerer Verletzungen. Die 72-Jährige und das Mädchen wurden vor Ort von Rettungskräften versorgt. Der Fahrer des Traktors, ein Bückeburger und sein 7-jähriger Beifahrer, blieben bei dem Unfall unverletzt.

Die Wietersheimer Straße blieb für die Dauer des Rettungseinsatzes und der anschließenden Unfallaufnahme in Höhe der Unfallstelle gesperrt. Ein spezialisierten Verkehrsunfallaufnahme-Team (VU-Team) übernahm vor Ort die Ermittlungen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke
Leitstelle

Telefon: (0571) 8866-0
E-Mail: leitstelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de

