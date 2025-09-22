Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Sachbeschädigung endet mit Blutprobe

Preußisch Oldendorf (ots)

(TB) Der Streit über eine Sachbeschädigung war am Sonntagabend der Einsatzgrund, um eine Streifenwagenbesatzung zur Tankstelle an der Mindener Straße zu entsenden. Für einen Beteiligten endete die Protokollaufnahme mit einer Blutprobe.

Gegen 20 Uhr fuhr ein Hüllhorster mit einer Art Elektro-Bike auf das Gelände der Tankstelle. Beim Absteigen von seinem Gefährt geriet er ins Stolpern und fiel gegen das Pedelec eines Mannes aus Preußisch Oldendorf. Das Zweirad wurde hierdurch beschädigt. Als der 32-jährige Geschädigte um die Personalien des Verursachers bat, weigerte er sich diese herauszugeben. Zudem drohte er dem Kontrahenten Schläge an. Daraufhin alarmierte das Opfer über den Notruf die Polizei.

Am Einsatzort angetroffen, stand den Beamten der unkooperative 27-Jährige gegenüber. Zudem machte er einen stark alkoholisierten Eindruck. Einen Atem-Alkohol-Test verweigerte er. Bei der Überprüfung des vom Hüllhorster benutzten Elektrokleinstfahrzeug konnte zudem kein Versicherungsschutz festgestellt werden. Wegen des Verdachts das Rad unter Alkoholeinfluss geführt zu haben, wurde ihm auf der Polizeiwache Lübbecke von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Das Fahrzeug wurde zur Beweissicherung sichergestellt.

