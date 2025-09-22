PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Sachbeschädigung endet mit Blutprobe

Preußisch Oldendorf (ots)

(TB) Der Streit über eine Sachbeschädigung war am Sonntagabend der Einsatzgrund, um eine Streifenwagenbesatzung zur Tankstelle an der Mindener Straße zu entsenden. Für einen Beteiligten endete die Protokollaufnahme mit einer Blutprobe.

Gegen 20 Uhr fuhr ein Hüllhorster mit einer Art Elektro-Bike auf das Gelände der Tankstelle. Beim Absteigen von seinem Gefährt geriet er ins Stolpern und fiel gegen das Pedelec eines Mannes aus Preußisch Oldendorf. Das Zweirad wurde hierdurch beschädigt. Als der 32-jährige Geschädigte um die Personalien des Verursachers bat, weigerte er sich diese herauszugeben. Zudem drohte er dem Kontrahenten Schläge an. Daraufhin alarmierte das Opfer über den Notruf die Polizei.

Am Einsatzort angetroffen, stand den Beamten der unkooperative 27-Jährige gegenüber. Zudem machte er einen stark alkoholisierten Eindruck. Einen Atem-Alkohol-Test verweigerte er. Bei der Überprüfung des vom Hüllhorster benutzten Elektrokleinstfahrzeug konnte zudem kein Versicherungsschutz festgestellt werden. Wegen des Verdachts das Rad unter Alkoholeinfluss geführt zu haben, wurde ihm auf der Polizeiwache Lübbecke von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Das Fahrzeug wurde zur Beweissicherung sichergestellt.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 22.09.2025 – 15:06

    POL-MI: Pkw kommt von Fahrbahn ab und prallt gegen Baum

    Hille (ots) - (DM) Auf der Lübbecker Straße (B 65) kam es am Sonntagabend zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Autofahrerin leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 55-jährige Frau gegen 21 Uhr die Lübbecker Straße von Unterlübbe aus kommend in Fahrtrichtung Eickhorst. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie zunächst mit ihrem Volkswagen in den Gegenverkehr. Nach aktuellem Stand der ...

    mehr
  • 20.09.2025 – 20:41

    POL-MI: Demonstration gegen geplantes Rechts-Rock-Konzert

    Porta Westfalica (ots) - (TB) Rund 140 Teilnehmerinnen und Teilnehmer demonstrierten am Samstagnachmittag in Veltheim friedlich gegen eine mutmaßlich geplante Musikveranstaltung der rechten Szene. Im Laufe des Nachmittags fanden sich hiesige sowie auswärtige Demonstranten am Sportplatz am Sprengelweg zusammen. Im Rahmen der Veranstaltung unter dem Motto "Kein Nazikonzert in Veltheim" gab es mehrere Rede- und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren