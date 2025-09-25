Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Vorfahrt missachtet

Hoher Sachschaden entstand bei einem Unfall am Mittwoch in Ulm.

Ulm (ots)

Die 18-Jährige fuhr gegen 15.10 Uhr in der Böfinger Straße. Als sie im Bereich der Donauhalle nach links abbog, übersah die Fahrerin des Mini den entgegenkommenden BMW eines 35-Jährigen. Der hatte Vorfahrt. Die Autos stießen zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Ulm nahm die Ermittlungen zum Unfall auf. Der Sachschaden an den nicht mehr fahrbereiten Autos wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

