Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Vorfahrt missachtet
Hoher Sachschaden entstand bei einem Unfall am Mittwoch in Ulm.

Ulm (ots)

Die 18-Jährige fuhr gegen 15.10 Uhr in der Böfinger Straße. Als sie im Bereich der Donauhalle nach links abbog, übersah die Fahrerin des Mini den entgegenkommenden BMW eines 35-Jährigen. Der hatte Vorfahrt. Die Autos stießen zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Ulm nahm die Ermittlungen zum Unfall auf. Der Sachschaden an den nicht mehr fahrbereiten Autos wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

+++++++ 1859568(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

