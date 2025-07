Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Dieb lässt Beute fallen

Jena (ots)

Ein mutiger Kunde stellte am Dienstabend in einem Drogeriegeschäft in der Nähe des Marktes einen Ladendieb. Er sprach den Mann auf die eingesteckten Parfümflakons an, worauf dieser die Beute fallen ließ und aus dem Laden flüchtete. Bei der sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndung konnte der Langfinger festgenommen werden. Der 35-Jährige führte noch ein weiteres Beutegut aus einem Kleidungsgeschäft bei sich. Gegen ihn sind die entsprechenden Strafverfahren eingeleitet worden. Nur durch das schnelle und aufrichtige Handeln des Zeugen hat der Dieb die Ware im Wert von 400 Euro zurückgelassen und konnte zeitnah durch die Polizei ergriffen werden.

