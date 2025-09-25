Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Am Mittwoch stießen auf der B466 bei Heidenheim zwei Autos zusammen.

Ulm (ots)

Gegen 18.15 Uhr fuhr ein 34-Jähriger auf der B466 von Nattheim in Richtung Heidenheim. Beim dortigen Kreisverkehr befuhr er die Umgehungsspur. Anschließend wechselt er mit seinem BMW den Fahrstreifen von der Umgehungsspur auf die B466. Dabei kollidierte er mit dem Audi eines 35-Jährigen. Beide Pkw blieben fahrbereit und die Fahrer unverletzt. Die Polizei Heidenheim hat den Unfall aufgenommen. An beiden Autos entstand Sachschaden von jeweils rund 5.000 Euro.

