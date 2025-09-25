POL-UL: (UL) Ulm/B30 - Zu schnell im Regen
Am Mittwoch unterschätzte ein 21-Jähriger die Witterungsverhältnisse.
Ulm (ots)
Kurz nach 5 Uhr fuhr der 21-Jährige bei Ulm-Wiblingen auf die B30 in Richtung Neu-Ulm auf. Auf dem Beschleunigungsstreifen herrschte aufgrund des starken Regens Aquaplaning. Der Fahrer des BMW verlor die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen die Leitplanken. Der 21-Jährige blieb unverletzt. Sein Auto musste abgeschleppt werden. Die Polizei Ulm nahm die Ermittlungen zum Unfall auf. Der Schaden wird auf rund 8.000 Euro geschätzt.
