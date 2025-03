Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bötzingen, Ihringen, Umkirch: Mehrere Apothekeneinbrüche, Zeugenaufruf

Bötzingen - Drei Apotheken wurden in der Nacht von Montag, 10.03.2025 auf Dienstag, 11.03.2025 in Bötzingen, Ihringen und Umkirch von Einbrechern heimgesucht. Die Vorgehensweise war jeweils die selbe. Durch Aufhebeln der Eingangstüren gelangte die Täterschaft in zwei Fällen in die Verkaufsräume. Bei einem Objekt blieb es beim Versuch. Es wurden Schubladen geöffnet und durchwühlt, vereinzelt wurde Bargeld in geringer Höhe entwendet. Die Schäden an den Eingangstüren fallen deutlich höher aus. Zeugen werden gebeten Beobachtungen an das Polizeirevier Breisach unter Tel.: 07667/91170 zu melden.

