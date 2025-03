Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Zwei geparkte Fahrzeuge ausgebrannt

Freiburg (ots)

Am Montagmorgen, 10.03.2025, gegen 10:20 Uhr, ist es in der Brombacher Straße in Lörrach zu einem Fahrzeugbrand gekommen, welcher sich auf einen daneben befindlichen Pkw ausgebreitet hat. Ein 52jähriger Autofahrer parkte seinen Pkw im Bereich der Siedlungsstraße. Im Innern des Fahrzeugs befand sich ein mitgeführtes technisches Gerät, welches sich mutmaßlich entflammte. Der Pkw geriet dadurch in Vollbrand. Das Feuer griff auf ein direkt daneben abgestelltes Auto über. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte die beiden Fahrzeuge löschen und ein weiteres Übergreifen des Feuers verhindern. Der 52-Jährige wurde vermutlich durch eigene Löschversuche leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Gesamthöhe von etwa 10000 Euro.

