Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Gemeinsamer Schwerpunkteinsatz des Polizeipräsidiums Gelsenkirchen und der Bundespolizei am Gelsenkirchener Hauptbahnhof

Gelsenkirchen (ots)

In einem gemeinsamen Schwerpunkteinsatz überprüften Einsatzkräfte von dem Polizeipräsidium Gelsenkirchen sowie der Bundespolizei, des kommunalen Ordnungsdienstes Gelsenkirchen und der BOGESTRA am Mittwoch (30. Oktober) von 13 bis 20 Uhr zahlreiche Personen im und am Hauptbahnhof Gelsenkirchen.

Darüber hinaus erfolgten Kontrollen im Bereich des Heinrich-König-Platzes und des U-Bahnbereiches. Insgesamt wurden 288 Personen überprüft. Zudem vollstreckten die gemeinsamen Streifen der Polizei Gelsenkirchen und der Bundespolizei einen Haftbefehl und fertigten diverse Strafanzeigen unter anderem wegen der Verstöße gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz. Die Einsatzkräfte sprachen darüber hinaus 31 Platzverweise aus. Neben Personenkontrollen führten die Polizistinnen und Polizisten auch zahlreiche Bürgergespräche.

Die Einsatzkräfte stellten einen 19-Jährigen, welcher in einem Drogeriemarkt ein Parfüm in Höhe von 75,- Euro entwendete. Der bulgarische Staatsbürger muss sich nun wegen Diebstahls verantworten.

Bei der Kontrolle eines 16-Jährigen stellten die Beamten ein Einhandmesser, sowie einen Feuerwerkskörper fest. Dieser wurde durch den Entschärfungsdienst der Bundespolizei sichergestellt. Die Einsatzkräfte informierten die Erziehungsberechtigten des Deutschen darüber. Zudem führte eine Deutsche (19) ebenfalls ein Einhandmesser und ein 39-Jähriger einen Schlagring mit sich. Die gefährlichen Gegenstände wurden sichergestellt.

Der gemeinsame Einsatz trug zur Steigerung des Sicherheitsgefühls der Bürgerinnen und Bürger, sowie der Reisenden bei. Auch in der Zukunft werden die Polizei Gelsenkirchen, der kommunale Ordnungsdienst Gelsenkirchen und die Bundespolizei derartige Einsätze durchführen.

