Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Bei Unfall verletzt

Am Mittwochnachmittag missachtete eine Peugeot-Fahrerin die Vorfahrt eines Pedelecs in Göppingen.

Ulm (ots)

Um 17.20 Uhr war der 62-Jährige in der Salamanderstraße in Richtung Rechberghausen unterwegs. Hierbei folgte er der abknickenden Vorfahrtsstraße nach links. Eine 74-jährige Peugeot-Fahrerin kam ihm auf der Salamanderstraße in Richtung Faurndau entgegen. Sie übersah den Radler wohl. Es kam zum Unfall. Der Pedelec-Fahrer flog über die Motorhaube und landete mit dem Kopf auf der Straße. Er trug zum Unfallzeitpunkt einen Helm. Der Rettungsdienst brachte den leicht verletzten Radler in eine umliegende Klinik. Das Polizeirevier Uhingen nahm den Verkehrsunfall auf. Die 74-Jährige erwartet nun eine Anzeige. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

++++1859654

