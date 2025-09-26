Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Schelklingen - Polizeiposten Schelklingen ab Anfang Oktober wieder dauerhaft besetzt

Ab Montag, 06.10.2025, ist der Polizeiposten in Schelklingen wieder von Montag bis Freitag zu den bisherigen Öffnungszeiten besetzt. Die seit Mai 2025 bestehende Kooperation zwischen den Polizeiposten in Schelklingen und Blaubeuren wird dadurch aufgehoben.

Die seit Mai durchgeführte Kooperation der beiden Polizeiposten mit Bürgersprechzeiten in Schelklingen wurde durch das Polizeipräsidium Ulm umfänglich evaluiert und nunmehr entschieden, diesen Pilotversuch zu beenden.

Josef Veser sagt hierzu: "In Zeiten vieler Veränderungen ist es ebenfalls erforderlich, die Polizeiarbeit im Hinblick auf die bestehenden ablauforganisatorischen Strukturen zu überprüfen und diese im Bedarfsfall anzupassen. In Schelklingen haben wir Optimierungsmöglichkeiten erprobt und dabei immer unterstrichen, dass ergebnisoffen geprüft wird. In Ermangelung von signifikanten Synergien wird deshalb ab Anfang Oktober die Arbeit beim Polizeiposten in Schelklingen wie vor der Kooperation mit den gewohnten Strukturen fortgeführt".

