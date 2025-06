Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250604.4 Sankt Michaelisdonn: Autofahrer flüchtet vor Kontrolle

Sankt Michaelisdonn (ots)

Am Dienstagmorgen entzog sich ein 29-jähriger Fahrer eines Transporters in der Straße Am Sportplatz in Sankt Michaelisdonn einer Polizeikontrolle im Rahmen des Kontrolltages "Kinder im Blick". Nach seiner Flucht stellte sich heraus, dass er keinen Führerschein hat. Die Polizei Marne bittet Zeugen, sich zu melden.

Gegen 07:50 Uhr bemerkten Beamte der Polizei Marne einen roten Mercedes Vito, in dem ein Kind unangeschnallt auf dem Beifahrersitz saß. Sie beobachteten, wie das Kind an der örtlichen Grundschule ausstieg. Als der Mercedes kurz darauf erneut entgegenkam und angehalten werden sollte, flüchtete der Fahrer über die Burger Straße, Hoper Straße und Pommernallee. Über die Straße Am Sportplatz flüchtete er weiter in Richtung Hoper Mühle.

Auf dem Schotterweg Hoper Mühle, in der Nähe der Windmühle "Edda", stoppte der Fahrer schließlich das Fahrzeug. Die anschließende Kontrolle ergab, dass er keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Die Polizei bittet Personen, die durch das rücksichtslose Verhalten des Mercedes-Fahrers in Gefahr gerieten, sich bei der Polizei in Marne unter der Rufnummer 04851 95070 oder per E-Mail an Marne.PSt@polizei.landsh.de zu melden. Gesucht wird unter anderem ein Radfahrer, der kurz mit der Polizei sprach - seine Aussage ist wichtig für das Verfahren.

Tom Albrink

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell