Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250604.3 Itzehoe: Versuchter Einbruch - Zeugen gesucht

Itzehoe (ots)

Am Dienstagabend versuchte ein unbekannter Täter, die Tür an einem Gebäude in Itzehoe mit einem Werkzeug aufzuhebeln. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise in der Sache geben können.

Um 21:02 Uhr konnte eine 22-jährige Itzehoerin in der Bahnhofstraße beobachten, wie eine Person offenbar gerade versuchte, mit einer Brechstange die Hintertür zu öffnen. Als der Täter die Zeugin bemerkte, flüchtete er umgehend mit einem schwarzen Damenfahrrad.

Die Zeugin beschreibt den Täter wie folgt: männlich, 25 - 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, deutsches Aussehen, brauner, leichter Bart, schwarzer Pullover, dunkle Hose.

An der Tür entstand ein Sachschaden von ca. 200 Euro.

Die Kriminalpolizei in Itzehoe führt die Ermittlungen. Zeugen, die Personen im Bereich des Tatortes wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Itzehoe unter der Rufnummer 04821 6020 Itzehoe.BKI@polizei.landsh.de in Verbindung zu setzen.

Björn Loop

