Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250604.2 Heiligenstedten: Urkundenfälschung und Diebstahl hochwertiger Waren

Heiligenstedten (ots)

Gestern Abend meldete der Mitarbeiter eines Einzelhandelsgeschäftes für Baustoffe, dass er Personen wiedererkannte, die tags zuvor Waren entwendet hatten. Durch den Tausch von Warenetiketten gelangten die Täter an hochwertige Waren und stahlen diese. Die Polizei konnte die Täter vor Ort feststellen.

Um 17:43 Uhr erhielten Polizeibeamte des Polizeireviers Itzehoe den Auftrag, ein Ladengeschäft eines überregional agierenden Baustoffhandelskonzerns aufzusuchen. Vor Ort wartete der 41-jährige Hinweisgeber. Er hatte zuvor den 23-jährigen Itzehoer und den 32-jährigen Hamburger wiedererkannt. Die beiden Vorgenannten konnten dabei beobachtet werden, wie sie Preisetiketten an Waren tauschten. Schon am Vortag hatten die selben Täter an Rasenmährobotern und Dämmstoffen Schilder umetikettiert. Beim Bezahlvorgang an der Kasse fiel dies nicht auf.

Der hinzugezogene Kriminaldauerdienst veranlasste über das Amtsgericht Meldorf einen Durchsuchungsbeschluss für den mitgeführten Audi und die Wohnanschrift des Beschuldigten aus Itzehoe. Bei der Durchsuchung konnte das Stehlgut nicht mehr festgestellt werden.

Um 22:25 Uhr entließ die Polizei die beiden Beschuldigten aus den Räumlichkeiten des Polizeireviers Itzehoe. Der 23-jährige Täter musste sich zuvor noch einer erkennungsdienstlichen Maßnahme unterziehen.

Die Kriminalpolizei Itzehoe führt die Ermittlungen gegen die Beschuldigten. Sie erwartet ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und gewerbsmäßigen Betrugs.

Björn Loop

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell