Am Donnerstag kam es in Laupheim zu einem Unfall beim Rückwärtsfahren.

Ein 19-Jähriger stand kurz nach 20.30 Uhr mit seinen VW in der Königsberger Straße und wollte ausparken. Der Fahrer fuhr rückwärts auf die Fahrbahn und übersah hierbei einen geparkten Transporter. Mit dem Heck stieß er dagegen. Die Polizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen. An dem Auto entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro. Der Schaden am VW Transporter wird auf rund 500 Euro geschätzt.

"Wer ein Fahrzeug führt, muss sich beim Rückwärtsfahren so verhalten, dass eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist", mahnt die Straßenverkehrsordnung. Denn rückwärts zu fahren ist gefährlich. Dabei ist die Sicht stark eingeschränkt. Der Rückspiegel und die Rückfahrkamera reichen nicht aus, um alles zu sehen. Unabdingbar ist auch der Blick über die Schulter nach hinten. Damit alle sicher ankommen.

