FW Hünxe: Bundesweiter Warntag am 11. September

Hünxe (ots)

Der diesjährige bundesweite Warntag findet am 11. September statt. Ziel des Probealarms ist es, die Bevölkerung weiter zu sensibilisieren, die Warnprozesse zu optimieren und das Zusammenspiel und die Funktionalität der verschiedenen Warnmittel zu testen. Dazu gehören unter anderem Radio und Fernsehen, Warn-Apps wie NINA, Gemeinde- und Stadtwerbetafeln, Sirenen, Lautsprecherwagen, Fahrgastinformationssysteme sowie der Mobilfunkdienst Cell Broadcast.

Um 11 Uhr erfolgt die zentrale Auslösung der Warnmittel über das Modulare Warnsystem (MoWaS). Die Auslösung der Sirenen erfolgt in der im Warnerlass vorgeschriebenen Dauer und Tonfolge:

- 1 Minute Entwarnung (Dauerton) - 1 Minute Warnung (auf- und abschwellender Heulton) - 1 Minute Entwarnung (Dauerton)

Zwischen den Tonfolgen ist jeweils eine Pause von fünf Minuten vorgesehen.

Weitere Informationen zur Warnung der Bevölkerung finden Sie auf unserer Website unter www.feuerwehrhuenxe.de/ratgeber/warnung-der-bevoelkerung sowie auf unseren Social-Media-Kanälen.

