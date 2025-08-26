FW Hünxe: Auslaufende Betriebsmittel auf der BAB 3
Hünxe (ots)
Die Einheit Hünxe wurde am 24. August 2025 um 19:00 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Auslaufende Betriebsmittel" auf die BAB 3 in Fahrtrichtung Niederlande alarmiert.
Aufgrund eines technischen Defektes traten Betriebsmittel aus einem Pkw aus. Die Einsatzstelle wurde gemeinsam mit der Autobahnpolizei gegen den fließenden Verkehr abgesichert. Die ausgelaufenen Betriebsmittel wurden mit Bindemittel aufgenommen und anschließend einer fachgerechten Entsorgung zugeführt. Die Autobahnpolizei beauftragte ein Spezialunternehmen mit der abschließenden Reinigung der Fahrbahn. Der Einsatz war nach ca. 40 Minuten beendet.
