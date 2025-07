Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Seeheim/Ober-Beerbach - K143: Zusammenstoß mit Reh - Radfahrer schwer verletzt;

Seeheim-Jugenheim (ots)

Am Donnerstagabend (10.07.) gegen 20:20 Uhr ereignete sich auf der Kreisstraße 143 zwischen den Ortsteilen Ober-Beerbach und Seeheim ein Wildunfall, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde. Ein 61-Jähriger aus Mühltal befuhr mit seinem Pedelec die Kreisstraße in Richtung Seeheim, als ein Rehwild plötzlich die Fahrbahn querte. Der Radfahrer konnte trotz Bremsung einen Zusammenstoß mit dem Wildtier nicht mehr verhindern. Durch den Aufprall und den Sturz verletzte er sich so schwer, dass er mit dem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen werden musste. Das Tier flüchtete augenscheinlich unverletzt in den Wald. Im Zuge der Versorgung des Verletzten und der Unfallaufnahme war die Kreisstraße 143 etwa 30 Minuten vollgesperrt. Neben dem Rettungshubschrauber waren Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Seeheim, ein Rettungswagen sowie Notarzt eingesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell