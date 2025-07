Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: Polizei und Kreisverkehrswacht bieten E-Bike und Pedelec-Training an

Michelstadt (ots)

E-Bikes und Pedelecs haben, bedingt durch den Antrieb und das höhere Gewicht, gegenüber einem normalen Fahrrad ein anderes Fahrverhalten. Das Fahren mit einem Pedelec sollte man üben. Damit Sie Spaß und Freude beim Fahren mit Ihrem E-Bike/Pedelec haben, bietet die Kreisverkehrswacht Odenwald, gemeinsam mit der Polizeistation Erbach sowie der Jugendverkehrsschule Odenwald, entsprechende Trainings zum sicheren Umgang mit dem Rad an.

Die Trainings bestehen aus zwei Teilen. Im Theorie-Teil werden Verkehrsregeln für Radfahrende, richtiges Verhalten im Straßenverkehr und Allgemeines zum Fahren mit dem E-Bike/Pedelec erklärt. Im Praxis-Teil werden ihre Fahrräder und Helme auf Verkehrstauglichkeit überprüft, danach werden verschiedene Fahrsituationen wie Anfahren, Bremsen, etc. geübt.

Auch Tipps, wie Sie ihr Fahrrad sicher gegen Diebstahl sichern werden Ihnen hier erläutert. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, Interessierte sollten sich schnellstmöglich bei den Schutzleuten vor Ort der Polizeistation Erbach, unter der Telefonnummer 06062-953-659 anmelden. Die Teilnahme ist kostenlos. Die beiden Veranstaltungen finden am Donnerstag, 14. August 2025, von 14.00 bis 16.00 Uhr und am Freitag, 15. August 2025, von 10.00 bis 12.00 Uhr auf dem Gelände der Jugendverkehrsschule Odenwald, Am Hallenbad in Michelstadt statt.

Sie benötigen hierzu ihr eigenes E-Bike/Pedelec, der Witterung angepasste Kleidung und einen Fahrradhelm. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist nur mit Helm möglich.

