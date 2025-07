POL-DA: Viernheim: "Fahrraddieben keine Chance geben - Fahrradcodierung/Anmeldung erforderlich

Darmstadt (ots) - Zu einer Auseinandersetzung in einem Bus der Linie 15, kam es am Mittwochabend (9.7.). Aus noch ungeklärten Gründen schlug ein Mann an der Haltestelle "Mathildenplatz" den Busfahrer auf den Kopf und zerriss Teile von dessen Kleidung. Der Täter flüchtete im Anschluss gegen 23.30 Uhr in Richtung Herrngarten. Der Täter war etwa 40 bis 45 Jahre alt ...

