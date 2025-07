Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Diebe entwenden Elektroteile von Fahrrädern

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Am Samstagnachmittag (5.7.) hatten es Kriminelle zwischen 15.00 Uhr und 17.15 Uhr in Bereich eines Zoos im Schnampelweg auf die Elektronikteile zweier E-Bikes abgesehen. Die beiden Fahrräder standen zum Tatzeitpunkt an den zugehörigen Fahrradständern vor dem Zoo, als die bislang unbekannten Täter von einem Rad den Akku und von dem anderen Rad ein Steuergerät entwendeten. Im Anschluss entfernten sie sich unbemerkt.

Zeugen, die am besagten Mittag verdächtige Beobachtungen in dem Bereich gemacht haben, werden gebeten, sich beim 2. Polizeirevier in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell