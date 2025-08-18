FW Hünxe: Ausgelöste Brandmeldeanlage
Hünxe (ots)
Die Einheiten Hünxe, Bruckhausen und Bucholtwelmen wurden am 18. August 2025 um 13:56 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Ausgelöste Brandmeldeanlage" zur Werner-Heisenberg-Straße im Ortsteil Bucholtwelmen alarmiert.
Bei der Erkundung des Objektes konnte kein Schadensereignis festgestellt werden. Die Anlage wurde zurückgestellt und an den Betreiber übergeben. Der Einsatz war nach ca. 30 Minuten beendet.
