Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Rauchentwicklung aus Pkw auf der BAB 3

Hünxe (ots)

Die Einheiten Hünxe und Drevenack wurden am 20. August 2025 um 18:36 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Pkw-Brand" auf die BAB 3 in Fahrtrichtung Oberhausen alarmiert. Der betroffene Pkw konnte die Autobahn verlassen und war auf dem Rastplatz Hünxe-West zum Stehen gekommen.

Bei der Erkundung der Einsatzstelle stellte der Einsatzleiter fest, dass es sich lediglich um eine Rauchentwicklung aufgrund eines Motorschadens handelte. Die ausgelaufenen Betriebsmittel wurden abgestreut und der Motorraum mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich. Der Einsatz war nach ca. 40 Minuten beendet.

