FW Hünxe: Brennende Paletten im Regallager eines Gewerbebetriebs

Hünxe (ots)

Die Einheiten Hünxe und Drevenack wurden am 19. August 2025 um 19:10 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Flächenbrand" zur Gahlener Straße im Ortsteil Gartrop-Bühl alarmiert. Bereits auf der Anfahrt war eine Rauchentwicklung erkennbar.

An der Einsatzstelle brannten mehrere Paletten in einem Regallager eines Gewerbebetriebs. Die Brandbekämpfung wurde umgehend mit zwei Strahlrohren eingeleitet. Um das Brandgut vollständig ablöschen zu können, wurde das Regallager zunächst mit einem Gabelstapler und anschließend mit einem Radlader freigeräumt. Verbliebene Glutnester wurden mithilfe einer Wärmebildkamera kontrolliert und abgelöscht.

Zur Sicherstellung der Wasserversorgung wurde ein Löschfahrzeug im Pendelverkehr eingesetzt. Insgesamt waren acht Fahrzeuge und 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort. Der Einsatz war nach ca. eineinhalb Stunden beendet.

