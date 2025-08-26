Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Kreiszeltlager der Jugendfeuerwehren im Kreis Wesel

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Hünxe (ots)

Ein voller Erfolg war das diesjährige Kreiszeltlager der Jugendfeuerwehren des Kreises Wesel. Von Donnerstag bis Sonntag kamen über 300 Jugendliche mit ihren Betreuerinnen und Betreuern aus den verschiedenen Jugendfeuerwehren des Kreises zusammen, um Gemeinschaft zu erleben, feuerwehrtechnische Fähigkeiten unter Beweis zu stellen und jede Menge Spaß zu haben.

Nachdem am Mittwoch alle Zelte und Pavillons auf dem Zeltplatz in Hamminkeln aufgebaut worden waren, wurde das Zeltlager am Donnerstagnachmittag offiziell eröffnet. Ein gemeinsamer Filmabend sorgte für einen entspannten Einstieg in das ereignisreiche Wochenende.

Der Freitag stand ganz im Zeichen der Feuerwehrpraxis: Bei der Kreis-Challenge mussten die Teilnehmenden ihr Können in verschiedenen feuerwehrtechnischen Disziplinen unter Beweis stellen. Im Anschluss fand die Abnahme der Jugendflamme Stufe 2 statt - ein wichtiger Meilenstein für viele Nachwuchsfeuerwehrleute. Der Abend endete mit dem beliebten Quizformat "1, 2 oder 3", das für Spaß und Spannung sorgte.

Am Samstag ging es mit kreativen und sportlichen Lagerspielen weiter, bei denen Teamgeist und Geschicklichkeit gefragt waren. Die Jugendfeuerwehr Hünxe belegte dabei einen tollen sechsten Platz. Am Abend versammelten sich alle Teilnehmenden zum gemeinsamen Rudelgrillen - ein echtes Highlight. Abgerundet wurde der Tag durch einen Discoabend mit DJ, bei dem ausgelassen getanzt und gefeiert wurde.

Nach der Siegerehrung und Verabschiedung am Sonntagmorgen wurde die Zeltstadt in Rekordzeit abgebaut und die Heimreise angetreten. Übrigens: Im übernächsten Jahr wird das Kreiszeltlager in Hünxe stattfinden. Wir freuen uns schon jetzt auf diese Zeit und werden im Voraus weiter darüber berichten.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell