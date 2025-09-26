Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Unfall beim Abbiegen

Am Donnerstagmorgen achtete eine 19-Jährige nicht auf den Verkehr bei Ehingen.

Ulm (ots)

Gegen 6.30 Uhr fuhr die 19-jährige BMW-Fahrerin von Altheim auf die B492. Hierbei bog sie nach links ab. Sie übersah wohl aus Unachtsamkeit eine entgegenkommende Renault-Fahrerin. Die 27-Jährige fuhr von Allmendingen in Richtung Altheim. Es kam zum Unfall. Die 19-jährige verletzte sich beim dabei leicht. Ein Abschleppdienst barg den nicht mehr fahrbereiten BMW. Das Polizeirevier Ehingen schätzt den Sachschaden auf ca. 17.000 Euro.

