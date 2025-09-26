PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Ohne Führerschein unterwegs
Am Donnerstag zog die Polizei einen 17-Jährigen in Blaubeuren aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Gegen 8 Uhr kontrollierte eine Streife des Polizeiposten Blaubeuren den 17-Jährigen. Der kam den Beamten mit einem Mercedes in der Hauptstraße entgegen und fuhr in Richtung der Unteren Buchhaldenstraße. Bei der Kontrolle bestätigte sich der Verdacht, dass der 17-Jährige keinen Führerschein besitzt. Das Auto hatte sich der junge Mann wohl ohne Wissen der Mutter geschnappt. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige. Auch die Halterin des Fahrzeugs muss mit einer Anzeige rechnen. Die Polizeibeamten setzen sich außerdem mit der Führerscheinstelle in Verbindung.

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

