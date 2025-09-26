Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Ohne Führerschein unterwegs

Am Donnerstag zog die Polizei einen 17-Jährigen in Blaubeuren aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Gegen 8 Uhr kontrollierte eine Streife des Polizeiposten Blaubeuren den 17-Jährigen. Der kam den Beamten mit einem Mercedes in der Hauptstraße entgegen und fuhr in Richtung der Unteren Buchhaldenstraße. Bei der Kontrolle bestätigte sich der Verdacht, dass der 17-Jährige keinen Führerschein besitzt. Das Auto hatte sich der junge Mann wohl ohne Wissen der Mutter geschnappt. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige. Auch die Halterin des Fahrzeugs muss mit einer Anzeige rechnen. Die Polizeibeamten setzen sich außerdem mit der Führerscheinstelle in Verbindung.

++++ 1862765 1862935 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell