FW-BOT: Ausgelöster Heimrauchmelder im Mehrfamilienhaus

Die Leitstelle der Feuerwehr Bottrop wurde gegen 16:55 Uhr von einem Anrufer über einen ausgelösten Heimrauchmelder in einem Mehrfamilienhaus in der Schützenstr. informiert. Während der Anfahrt des Löschzuges wurde die Leitstelle nochmals kontaktiert -mit dem Hinweis- den Brand selbständig gelöscht zu haben. Die Kräfte kontrollierten die Wohnung, eine betroffene Person wurde vom Rettungsdienst versorgt, musste aber nicht ins Krankenhaus transportiert werden. Weitere Wohnungen wurden kontrolliert und der Treppenraum wurde belüftet. Auslöser des Brandes war vermutlich ein brennbarer Gegenstand auf dem heißen Herd.

